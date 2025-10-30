Haberler

Bilecik'te Üreticilere 157,5 Ton Tohum Dağıtıldı

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in öncülüğünde gerçekleştirilen tohum dağıtım programında, Yenipazar ilçesindeki üreticilere toplam 157,5 ton buğday ve yem bitkisi tohumu teslim edildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in öncülüğünde yürütülen tohum dağıtım programı kapsamında, Yenipazar ilçesindeki üreticilere toplam 157,5 ton buğday ve yem bitkisi tohumları dağıtıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi'nin 1,4 milyon TL destek verdiği program kapsamında, Yenipazar ilçesinde 151 ton buğday ve 6 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu üreticilere teslim edildi. Tohumların dağıtım töreninde konuşan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Dağıttığımız tohumların ilçemiz topraklarında bereketle filizlenmesini, gelecek yıl bol ve verimli bir hasada vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Faik Oktay Sözer'e ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Program, üreticilerin ihtiyaç duyduğu desteklerin sağlanması ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
