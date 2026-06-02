Bilecik'te trafik ışıklarına asılan reklamlar tepkilere neden oldu

Bilecik'te 3-6 Haziran'da düzenlenecek Tarih Fuarı öncesi, organizasyon firmasının trafik ışıkları ve levhalara astığı reklam afişleri sürücülerin tepkisini çekti. Sürücüler, dikkat dağıtan ve yasak olan bu uygulamanın kaldırılmasını istiyor.

Bilecik'te bir organizasyon firması tarafından kenttin çeşitli yerlerinde trafik ışıkları asılan reklamlar tepkilere neden oldu.

Bilecik'te 3-6 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Tarih Fuarı öncesi kentte bir telaş başlarken, tarımla uğraşan çiftiler fuarı dört gözle beklemeye başladı. Fuarı organize eden firmanın kentteki trafik ışıklarına, trafik uyarıcı levhaları ve güvenlik kamerası direklerine yaptırdıkları reklam afişlerini asması tepkilere neden oldu. Sürücüler bu tür önem teşkil eden alanlara büyük ölçülerde asılan reklam afişlerini dikkat dağıttığı için kaldırılmasını isterken, bu alanlara reklam asılmasının da yasak olduğunu söylediler.

Öte yandan, Kapalı Pazar Alanı'nda kurulacak fuarda yer almak isteyen firmalarda yer fiyatların pahalılığından şikayet etti. - BİLECİK

