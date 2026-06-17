Haberler

Bilecik'te pelemir tarlaları incelendi

Bilecik'te pelemir tarlaları incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ekimi yapılan pelemir tarlalarını ziyaret ederek bitkinin gelişim sürecini değerlendirdi ve üreticilerle bir araya geldi.

Bilecik'te pelemir tarlarında incelemelerde bulunuldu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ekimi yapılan pelemir tarlaları ziyaret edilerek inceleme gerçekleştirildi. Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, üretim alanlarında pelemir bitkisinin gelişim sürecini değerlendirdi ve üreticilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik'te alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi

Ülkede sokaklar yangın yerine döndü! Hükümet OHAL ilan etti
Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Takımdaki ortamı anlatırken sesi titredi: Korkudan...
Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

Futbolseverler bu maçta her şeyi izledi, işte kazanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç