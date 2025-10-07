Bilecik'te 'Merkezim Her Yerde' Projesi Etkinlikleri Düzenlendi

Bilecik'te "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle buluşarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde" Projesi çerçevesinde Bilecik Gençlik Merkezi ekibi, Yenipazar ilçesindeki ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler; oyun, yüz boyama, geleneksel okçuluk ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda gün boyunca renkli görüntüler yaşandı. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar da programa katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Kaymakam Uçar, "Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Bilecik Gençlik Merkezi ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK