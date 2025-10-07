Haberler

Bilecik'te 'Merkezim Her Yerde' Projesi Etkinlikleri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Bilecik'te ilkokul öğrencileriyle çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirildi. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar da etkinlikte yer alarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Bilecik'te "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle buluşarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde" Projesi çerçevesinde Bilecik Gençlik Merkezi ekibi, Yenipazar ilçesindeki ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler; oyun, yüz boyama, geleneksel okçuluk ve çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda gün boyunca renkli görüntüler yaşandı. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar da programa katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Kaymakam Uçar, "Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Bilecik Gençlik Merkezi ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.