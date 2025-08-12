Bilecik'te Masa Tenisi Turnuvası Coşkusu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'nda sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye girenler ödüllendirildi ve etkinlik gençler arasında dayanışma ruhunu yeniden ön plana çıkardı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen organizasyona farklı yaş gruplarından birçok sporcu katıldı. Turnuvada sporcular, centilmence bir mücadele sergilerken, müsabakalar sonunda dereceye girenler madalya ve çeşitli ödüllerle onurlandırıldı. Etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve gençler arasında dayanışma ruhunu bir kez daha ön plana çıkardı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, turnuvanın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Sporcularımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizi sporla bir araya getirmeye, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

