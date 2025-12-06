Haberler

Bilecik'te Kros İl Seçmeleri tamamlandı

Bilecik'te Kros İl Seçmeleri tamamlandı
Güncelleme:
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Kros İl Seçmesi Yarışmaları, Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirildi. Yarışmalara katılan sporcular, performanslarını sergileyerek dereceye girdi ve bir üst aşama için seçildi.

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Kros İl Seçmesi Yarışmaları tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Spor Faaliyetleri Kros İl Seçmesi Yarışmaları, Pelitözü Gölpark'ta yapıldı. İl genelinden çok sayıda öğrenci sporcu yarışmalara katıldı ve performanslarını sergiledi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcular, antrenörler ve öğretmenlerin katkılarına teşekkür ederek, "Yarışmalara katılım sağlayan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler gençlerimizin spor kültürünü geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Dereceye giren sporcular, bir üst aşama olan bölge ve Türkiye şampiyonası için seçildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
