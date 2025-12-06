Bilecik'te Kros İl Seçmeleri tamamlandı

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Kros İl Seçmesi Yarışmaları tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Spor Faaliyetleri Kros İl Seçmesi Yarışmaları, Pelitözü Gölpark'ta yapıldı. İl genelinden çok sayıda öğrenci sporcu yarışmalara katıldı ve performanslarını sergiledi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcular, antrenörler ve öğretmenlerin katkılarına teşekkür ederek, "Yarışmalara katılım sağlayan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler gençlerimizin spor kültürünü geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Dereceye giren sporcular, bir üst aşama olan bölge ve Türkiye şampiyonası için seçildi. - BİLECİK