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Bilecik'te kanola ve ayçiçeği alımları hız kazandı

Bilecik'te kanola ve ayçiçeği alımları hız kazandı
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Bilecik'te hasat sezonuyla birlikte kanola ve ayçiçeği tohumu alımları hız kazandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, özel sektör tesisinde incelemelerde bulunarak üreticilere bereketli sezon diledi.

Bilecik'te hasat sezonunun başlamasıyla birlikte kanola ve ayçiçeği tohumu alımları hız kazandı.

Bilecik'te hububat ve yağlık tohumlu bitkilerde hasat sezonuyla birlikte alım faaliyetleri başladı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kanola ve ayçiçeği tohumu alımı gerçekleştiren özel sektöre ait tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Tesiste yetkililerden alım süreci hakkında bilgi alan Ayvalık, üreticilerin ürünlerini sorunsuz şekilde teslim edebilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday ve arpa alımlarının devam ettiği, bunun yanı sıra özel sektör tarafından gerçekleştirilen hububat, kanola ve ayçiçeği tohumu alımlarının da il genelinde yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İlimizde hasat sezonuyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğday ve arpa alımları sürerken, özel sektörümüz de hububat, kanola ve ayçiçeği tohumu alımlarını yoğun şekilde sürdürüyor. Üreticilerimizin ürünlerini güvenle teslim edebilmesi ve alım süreçlerinin sorunsuz ilerlemesi için sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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