Bilecik'te Judo Gençler İl Şampiyonası Başladı

Bilecik'te Judo Gençler İl Şampiyonası Başladı
Bilecik'te 2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri, Judo Gençler İl Şampiyonası ile başladı. Müsabakalarda başarılı olan sporcular, grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik'te 2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul spor faaliyetleri, Judo Gençler İl Şampiyonası ile başladı.

İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya birçok okulun katıldı. Müsabakalarda başarılı olan sporcular, 6-7 Aralık tarihlerinde Bilecik'i grup müsabakalarında temsil edecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Öğrencilerimizin spora olan ilgisinin artırılması ve gençlerin sportif başarılarının desteklenmesi hedefliyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik eder başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
