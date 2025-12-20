Bilecik'te yüzde 100 hibeli istiridye mantar üretimi başladı

Bilecik'te yüzde 100 hibe desteğiyle kurulan istiridye mantar üretim serası, tarımsal üretime katkı sağlamaya başladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Uzman Eller Programı kapsamında, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen program çerçevesinde, Ziraat Mühendisi girişimci tarafından hayata geçirilen istiridye mantar üretim serasında modern üretim teknikleri kullanılıyor. Uzman Eller Programı ile desteklenen yatırımın, hem katma değerli üretimi artırması hem de genç ve uzman girişimcilerin tarım sektöründe yer almasını teşvik etmesi hedefleniyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yerinde incelenirken, üretim süreci ve kapasite hakkında girişimciden bilgi alındı. Yetkililer, proje ile birlikte il genelinde mantar üretiminin yaygınlaştırılmasının ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasının amaçlandığını belirtti. - BİLECİK