Bilecik'te 'İl Tarımsal Üretim Planlama Teknik Komitesi Toplantısı' Gerçekleştirildi

Bilecik'İl Tarımsal Üretim Planlama Teknik Komitesi Toplantısı' gerçekleştirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Tarımsal Üretim Planlaması' kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlaması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Şahin Arsal, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Teknik Koordinatörü Salih Fidan, Şeyh Edebali Üniversitesi Öğr. Göv. Doç. Dr. Erdem Gülümser, DSİ 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek, DSYB Başkanı Naci Eser, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve teknik personel katıldı.

Vali Yardımcısı Şahin Arsal başkanlığında toplanan teknik komite, 2025-2027 yılları için bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Katılım sağlayan teknik komite üyelerine sunumlar yapıldı. - BİLECİK