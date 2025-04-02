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Bilecik'te Huzurevi Sakinlerine 'Sıfır Atık' Eğitimi ve Bocce Turnuvası

Bilecik'te Huzurevi Sakinlerine 'Sıfır Atık' Eğitimi ve Bocce Turnuvası
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, huzurevi sakinleriyle 'Sıfır Atık' konulu söyleşi yaptı. Etkinlikte çevre dostu alışkanlıklar ve atık yönetimi değerlendirildi. Ayrıca düzenlenen bocce turnuvasıyla katılımcılar spor yaparak sosyalleşme fırsatı buldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sıfır Atık' konulu söyleşide huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Etkinlikte katılımcılara çevre dostu alışkanlıklar, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Program boyunca huzurevi sakinleri, doğaya duyarlı bir yaşam sürdürmenin önemini vurgulayan söyleşiye yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi kapsamında hem bireysel farkındalık artırıldı hem de toplumsal çevre bilinci pekiştirildi.

Etkinlik sonrası düzenlenen bocce turnuvasında büyüklerimiz, hem yeteneklerini sergiledi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Spor ve sosyalleşmenin bir arada olduğu bu renkli etkinlik, katılımcılara moral kaynağı olurken çevre bilinci oluşturma çabalarının da devam ettiğini gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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