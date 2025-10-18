Haberler

Bilecik'te Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Bilecik'te Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ve hijyen standartlarının korunması amacıyla il genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Onaylı işletmeler, düzenli olarak resmi kontrollerden geçiriliyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, vatandaşlara güvenilir ve sağlıklı gıdaların ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı doğrultusunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında faaliyet gösteren onaylı işletmeler, düzenli olarak resmi kontrollerden geçiriliyor. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin üretim, depo ve paketleme alanları detaylı biçimde incelenirken, teknik ve hijyenik şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Gerektiğinde numune alımı yapılırken, alınan örnekler analiz edilmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Halk sağlığının korunması ve tüketiciye güvenilir gıdanın ulaştırılması için denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
