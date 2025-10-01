Haberler

Bilecik'te Gıda Güvenliği Denetimleri Başlatıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yol kenarlarında gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde satışa sunulan ürünlerin uygunluğu kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerince yürütülen denetimlerde, araç, otobüs ve kamyon sürücülerinin sıklıkla kullandığı dinlenme tesisleri, mola alanları ile mevsimlik çadır ve tezgah türü gıda satış noktaları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, satışa sunulan ürünlerin 'Türk gıda kodeksi etiketleme yönetmeliği' ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında uygunluğu kontrol edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Vatandaşlarımızın sağlığı için gıda güvenliğini titizlikle takip ediyoruz. Yol kenarlarında faaliyet gösteren satış noktaları da bu kapsamda düzenli olarak kontrol edilmekte. Amacımız hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
