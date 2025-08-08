Bilecik'te Galatasaray BSB Yaz Spor Okulları Basketbol Antrenmanları Devam Ediyor

Bilecik'teki Atatürk Spor Salonu'nda süren Galatasaray BSB Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde basketbol antrenmanlarına katılıyor. Veliler, çocuklarının yaz tatilini verimli geçirdiğinden memnun.

Bilecik'te Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Galatasaray BSB Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol antrenmanları tüm hızıyla sürüyor.

Alanında uzman antrenörlerin eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar hem eğleniyor hem de fiziksel ve zihinsel olarak gelişme imkanı buluyor. Sporun disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırma yönünden büyük katkı sağladığını belirten yetkililer, yaz boyunca sürecek eğitimlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Veliler ise çocuklarının yaz tatilini verimli geçirmesinden memnun olduklarını dile getirerek, bu tür organizasyonların yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Basketbol tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Atatürk Spor Salonu, yaz boyunca sporsever çocukları ağırlamaya devam edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
