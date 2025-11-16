Bilecik'te Ekmeğe Yüzde 20 Zam Yapıldı

(BİLECİK) - Bilecik'te 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla 15 lira oldu.

Bilecik'te 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı artırıldı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, daha önce 12,5 liradan satılan ekmek, 2 lira 50 kuruş zamla 15 liraya yükseldi.

Yeni fiyat fırınlarda uygulanmaya başlandı.