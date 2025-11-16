Haberler

Bilecik'te Ekmeğe Yüzde 20 Zam Yapıldı

Bilecik'te 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi. Yüzde 20'lik artış Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından alındı.

Bilecik'te 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı artırıldı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, daha önce 12,5 liradan satılan ekmek, 2 lira 50 kuruş zamla 15 liraya yükseldi.

Yeni fiyat fırınlarda uygulanmaya başlandı.

