Bilecik'te Çilek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi Başlatıldı

Bilecik'te Çilek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 'Çilek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında genç çiftçilerle çilek dikimi etkinliği düzenlendi. Vali Şefik Aygöl, tarımın geleceği için gençlerin üretime katılımının önemine dikkat çekti.

Tarım şehri Bilecik, verimli topraklarında üretim gücüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kentte yıllık ortalama 450 dekar arazide yaklaşık 160 ton çilek üretilirken, "Çilek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, genç çiftçileri teşvik etmek ve tarımın sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla Ziraat Fakültesi öğrencileriyle birlikte çilek dikimi gerçekleştirdi. Etkinlik, proje kapsamındaki ilk noktalar arasında yer alan Ulupınar Köyü'nde düzenlendi.

Tarım faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Aygöl, toplam 5 dekar araziye 25 bin çilek fidesi dikildiğini belirterek, gençlerin üretime katılımının önemine vurgu yaptı. "Gençlerimizin bu topraklarla buluşması, tarımın geleceği açısından büyük değer taşıyor. Eğitimli ve bilinçli çiftçilerle üretim gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Proje kapsamında çilek üretiminin bölgede yaygınlaştırılması, ekonomik kalkınmaya ve sosyal gelişime katkı sağlanması amaçlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu

Son İBB operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi rakamları belli oldu

Konut fiyatlarındaki artış Merkez Bankası raporunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.