Yenipazar'da çiftçilere tarımsal destekleme ve hibe eğitimi verildi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Danişment Köyü'nde çiftçilere tarımsal desteklemeler ve hibe programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çiftçilerin güncel destekleme imkanlarından etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, başvuru süreçleri, gerekli şartlar ve sağlanan avantajlar detaylı biçimde anlatıldı. Katılımcılara tarımsal teşviklerden nasıl faydalanabileceklerine ilişkin uygulamalı yönlendirmeler de yapıldı. Toplantının bölgedeki üreticiler için önemli bir rehber niteliği taşıdığı belirtilirken, çiftçilerin destekleme programlarına ilgisinin yüksek olduğu öğrenildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Üreticilerimizin bilinçli, güçlü ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetler yürütmesine katkı sunan tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK