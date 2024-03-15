Bilecik'te çiftçilere 11 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında atıl tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla, Bilecik ve ilçelerde toplam 310 çiftçiye 11 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Proje ile bölge çiftçilerin ekonomisine katkı sağlanması hedeflendi. - BİLECİK