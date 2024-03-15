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Bilecik'te Çiftçilere 11 Bin Adet Ceviz Fidanı Dağıtıldı

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Bilecik Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında atıl tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla, Bilecik ve ilçelerde toplam 310 çiftçiye 11 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Proje ile bölge çiftçilerin ekonomisine katkı sağlanması hedeflendi.

Bilecik'te çiftçilere 11 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında atıl tarım arazilerini değerlendirmek amacıyla, Bilecik ve ilçelerde toplam 310 çiftçiye 11 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Proje ile bölge çiftçilerin ekonomisine katkı sağlanması hedeflendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Bilecik Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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