Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Ceviz Hasadı ve Kurutma Tesisine Ziyaret

Bilecik'te Ceviz Hasadı ve Kurutma Tesisine Ziyaret
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı ilçesinde ceviz hasadı başladı. Kaymakam Tahir Ardal, ceviz soyma ve kurutma tesisini ziyaret ederek tesisin tarım ve üretim kapasitesine dikkat çekti. İlçede 27 bin dekarlık alandan 4 bin ton ceviz hasadı bekleniyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hasadı başlayan cevizler kurutmaya bırakıldı.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ve beraberindekiler ilçedeki ceviz soyma ve kurutma tesisini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ardından tesis hakkında bilgi veren Kaymakam Ardal, "Bu kapsamlı ve entegre tesis gerek üretim kapasitesi gerekse üretim ve işleme kalitesi ile ilçemiz tarımına büyük katkı sunmaktadır. Özellikle tarımsal ürün çeşitliliği noktasında son derece önemli bir örnektir. Buradaki işletme ilçemiz ve bölgemiz için çok önemli bir rol modeldir. 12 ton ceviz soyma, kurutma ve boş dolu ölçümleme kapasiteli tesis olup, işletme tek bir alanda kurulu en büyük ceviz yetiştiriciliği ve işleme tesisidir. Gölpazarı ilçemizde toplam 27 bin dekarlık alanda yaklaşık 4 bin ton ceviz hasadı beklenmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Gölpazarı bilecik Ekonomi Güncel Üretim Yerel Tarım

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title