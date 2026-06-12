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Bilecik'te Çelik Üretim Fabrikasındaki Patlamada 3 İşçi Yaralandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bir çelik üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir çelik üretim tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik üretim fabrikanın kazan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince patlamada yaralanan 3 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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