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Bilecik'te Asker ile Babası Arasında Duygu Dolu Anlar

Bilecik'te Asker ile Babası Arasında Duygu Dolu Anlar
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Bilecik'te vatani görevini yapan asker Mustafa, iftar öncesi babasıyla görüntülü görüşerek duygusal anlar yaşadı. Vali Şefik Aygöl de görüntülü görüşmeye katılarak askerlere moral verdi.

Bilecik'te vatani görevini yapan Mustafa adlı asker, iftar öncesi babasıyla görüntülü görüşürken duygu dolu anlar yaşadı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl dün gece İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sofrasında Mehmetçiklerle sohbet eden Vali Aygöl, görevleri başındaki askerlere moral verdi. Ardından Bilecik'te vatani görevini yapan Mustafa'nın babasını cep telefonu ile görüntülü arayan Vali Aygöl, bir süre baba Abdullah ile sohbet etti. Sohbet sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Mehmetçik babasına şafağını söylerken, babası da "Onlar yalan söylüyor, biz her zaman ölene kadar askeriz" diyerek duygu dolu anlar yaşattı.

İftar programı, samimi sohbet ve dualarla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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