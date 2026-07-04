Köyünün sıcak asfaltını 73 yaşındaki Emine teyze döktü

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmasına başlanırken, ilk asfaltı 73 yaşındaki Emin Kara döktü.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yeniköy köy yolunda 2026 yılı asfalt programı kapsamında yürütülen BSK asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından beton karışımını zemine homojen, pürüzsüz ve istenilen kalınlıkta seren finişere bine Vali Sözer yanına Emin Kara'yı aldı. İlk dökümü makinenin tuşuna basarak Emin Kara yaparken, köylerine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"Bilecik genelinde geçtiğimiz yıl 78 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı"

İncelemeleri sırasında çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, geçtiğimiz yıl Bilecik genelinde 78 kilometre sıcak asfalt çalışmasının tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunu belirtti. Artan maliyetlere rağmen bu yıl da KÖYDES ve İl Özel İdaresi bütçesiyle 85 kilometre sıcak asfalt hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Vali Sözer, "Toplam 2 kilometre uzunluğundaki Yeniköy Köy Yolu'nda yürütülen çalışmalar kapsamında yol, 6 metre genişliğinde ve 8 santimetre sıkışmış kalınlıkta BSK kaplama olarak yenileniyor. Yaklaşık 17 milyon 300 bin TL maliyetle gerçekleştirilen yatırımın tamamı İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanırken, asfalt üretiminde kullanılacak agregalar da İl Özel İdaresi envanterindeki mobil kırıcı ve mobil elek tesislerinde üretiliyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yolun vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanıyor"dedi.

Öte yandan, Yeniköy köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Faik Oktay Sözer, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların görüş ve beklentilerini doğrudan sahada dinlemeye önem verdiklerini belirten Vali Sözer, Bilecik'in her noktasında vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı