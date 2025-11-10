Bilecik'te 619 Firmaya Denetim, 680 Bin TL Ceza Uygulandı

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü, yılın ilk 10 ayında 619 firmaya denetim yaparak 680 bin TL cezai işlem uyguladı.

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2025 yılı denetim ve tüketici işlemleri verileri açıklandı. İl genelinde yılın ilk 10 ayında 619 firmada 4 bin 139 ürün denetlendi. Mevzuata aykırı hareket eden 155 firmaya toplam 680 bin 260 TL idari para cezası uygulandı. Tüketici haklarının korunması kapsamında İl Tüketici Hakem Heyeti'ne bin 615 başvuru yapıldı. Başvuruların 875'i tüketici lehine sonuçlanırken, diğer başvurular çeşitli gerekçelerle reddedildi veya değerlendirilmeye alındı. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında ise 338 firmada 693 ürün incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 96 firma Ticaret Bakanlığı'na bildirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ticaret İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İl Müdürü Şinasi Balta'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sözer, tüketicinin korunması ve piyasa denetimlerinin etkin yürütülmesi yönündeki çalışmalardan dolayı müdürlük personeline teşekkür ederek, "Adil ticaret ve bilinçli tüketici bilinci, güçlü bir piyasa düzeninin temelidir" dedi. - BİLECİK