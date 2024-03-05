Bilecik'te 2024 yılında binlerce çiftçi ve üreticiye tarım desteği hedefleniyor
Bilecik İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılında en az 2 bin 900 çiftçi ve 900 üreticiye tarım desteği verilmesi planlanıyor. Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için yapılacak çalışmalar ele alındı.
Bilecik'te 2024 yılında en az 2 bin 900 çiftçi ve 900 üreticiye tarım desteği verilmesi hedefleniyor.
Vali Şefik Aygöl başkanlığında 'İl Geneli Projeleri Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda etkili ve güçlü tarımsal faaliyetlerde bulunmak için yapılacak projelerin hızlanması ve vatandaşların en iyi hizmeti alması hususunda yapılacak olan çalışmalar ele alındı.
2024 yılı içerisinde Bilecik İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanması planlanan en az 2 bin 900 çiftçi ve 900 üreticiye tarım desteği verilmesi hedeflendiği belirtildi. - BİLECİK