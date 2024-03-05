Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te 2024 yılında binlerce çiftçi ve üreticiye tarım desteği hedefleniyor

Güncelleme:

Bilecik İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılında en az 2 bin 900 çiftçi ve 900 üreticiye tarım desteği verilmesi planlanıyor. Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Bilecik'te 2024 yılında en az 2 bin 900 çiftçi ve 900 üreticiye tarım desteği verilmesi hedefleniyor.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında 'İl Geneli Projeleri Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda etkili ve güçlü tarımsal faaliyetlerde bulunmak için yapılacak projelerin hızlanması ve vatandaşların en iyi hizmeti alması hususunda yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

2024 yılı içerisinde Bilecik İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanması planlanan en az 2 bin 900 çiftçi ve 900 üreticiye tarım desteği verilmesi hedeflendiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title