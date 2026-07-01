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Bilecik'te 157 bin tonluk hububat üretim hedefi

Bilecik'te 157 bin tonluk hububat üretim hedefi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 157 bin 442 tonluk hububat üretim hedefi kapsamında TMO Ürün Alım Merkezi'nde incelemelerde bulundu, çiftçilerle bir araya gelerek hasat sezonunun bereketli geçmesini diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer il genelinde 157 bin tonluk hububat üretim hedefi kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Alım Merkezi'nde incelemelerde bulunuldu.

İncelemeler kapsamında arpa ve buğday alım sürecini takip eden Vali Sözer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Alım merkezinde üreticilerle bir araya gelen Sözer, çiftçilerle sohbet ederek hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Tarımsal üretimin gıda arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Sözer, üreticilerin emeğinin karşılığını almasının ve alım sürecinin hızlı, düzenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Verilere göre, il genelinde 311 bin 443 dekar alanda buğday, 84 bin 614 dekar alanda arpa ekimi yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 125 bin 383 ton buğday ve 32 bin 59 ton arpa üretimiyle toplam 157 bin 442 tonluk hububat üretimine ulaşılması hedefleniyor.

Vali Sözer, "Üreticimizin emeğinin karşılığını aldığı, alım sürecinin sorunsuz ve hızlı şekilde ilerlediği bir sezon olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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