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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Çifte Başarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Çifte Başarı
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversitelerarası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda BŞEÜ'den Ensar Abanoz, 80 kg sağ ve sol kol kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak çifte bronz madalya kazandı. Rektör, öğrencinin başarısını kutladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, 31 üniversiteden 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), temsilen şampiyonaya katılan Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı öğrencisi Ensar Abanoz, 80 kg sağ ve sol kol kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak çifte bronz madalya kazandı.

Şampiyonadaki başarının ardından Ensar Abanoz, antrenörü ve sporcu arkadaşlarıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı makamında ziyaret etti. Rektör Kaplancıklı, öğrencinin elde ettiği başarının BŞEÜ adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, Ensar Abanoz'u ve emeği geçen tüm sporcuları tebrik etti. Rektör Kaplancıklı, sporcu öğrencilere hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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