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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka ve Ekonomi' Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka ve Ekonomi' Semineri Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 'Yapay Zeka ve Ekonomi' semineri ile yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Müfit Akyüz'ün konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, öğrenci ve akademisyenlerden yoğun ilgi gördü.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından 'Yapay Zeka ve Ekonomi' semineri düzenlendi.

BŞÜE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Müfit Akyüz'ün konuşmacı olduğu 'Yapay Zeka ve Ekonomi' konulu semineri düzenlendi. Seminerde, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkileri, iş gücü piyasasında meydana gelen değişiklikler ve yapay zekanın ekonomik büyüme ve üretkenlik üzerindeki rolü ele alındı. Seminer, öğrenciler ve akademisyenlerden yoğun ilgi gördü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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