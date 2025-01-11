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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Satranç Turnuvası Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Satranç Turnuvası Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından organize edilen Satranç Turnuvası, üniversite genelindeki oyuncuları bir araya getirerek keyifli anlara sahne oldu. Turnuvada öğrenciler yeteneklerini sergileyerek dostça bir rekabet ortamı oluşturdu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Satranç Turnuvası, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Turnuva, üniversite genelindeki satranç oyuncularını bir araya getirerek oyunculara yeteneklerini sergileme fırsatı sundu. Aynı zamanda turnuvada Satranç Seçmeleri de yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva, hem rekabetin hem de dostça bir atmosferin hakim olduğu keyifli anlara sahne oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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