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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Satranç Turnuvası Devam Ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Satranç Turnuvası Devam Ediyor
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Bahar Spor Müsabakaları kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde büyük ilgi ile devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, öğrencilerin zihinsel gelişimine vurgu yaparak onlara başarılar diledi.

Bahar Spor Müsabakaları kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Turnuvaya öğrenciler büyük ilgi gösterirken, stratejik düşünme ve sabrın ön plana çıktığı karşılaşmalar renkli anlara sahne oldu. BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, turnuva alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Turnuvaya katılan öğrencilerle sohbet eden Rektör Kaplancıklı, gösterdikleri çabadan dolayı onları tebrik ederek başarılar diledi. Sporun yalnızca fiziksel değil, zihinsel gelişim için de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaplancıklı, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini çok yönlü desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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