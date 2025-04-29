Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Satranç Turnuvası Devam Ediyor

Bahar Spor Müsabakaları kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Turnuvaya öğrenciler büyük ilgi gösterirken, stratejik düşünme ve sabrın ön plana çıktığı karşılaşmalar renkli anlara sahne oldu. BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, turnuva alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Turnuvaya katılan öğrencilerle sohbet eden Rektör Kaplancıklı, gösterdikleri çabadan dolayı onları tebrik ederek başarılar diledi. Sporun yalnızca fiziksel değil, zihinsel gelişim için de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaplancıklı, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini çok yönlü desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. - BİLECİK