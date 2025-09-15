Bilecik Pelitözü Gölpark'ta İnsansız Ödeme Sistemi Dönemi Başladı

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta insansız ödeme sistemi dönemi başladı.

Bilecik'in en çok tercih edilen mesire alanlarından biri olan Pelitözü Gölpark'ta, ziyaretçilere kolaylık sağlayacak modern bir uygulama devreye alındı. Artık giriş ve çıkışlarda ödemeler, 'İnsansız ödeme noktası' üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Bilecik İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada,"Gölpark'ta doğayla iç içe keyifli vakit geçirdikten sonra çıkış öncesinde İnsansız Ödeme Noktasına uğrayarak plakanızı girip, kredi kartıyla saniyeler içinde ödemenizi yapabilirsiniz. İşlemin ardından verilen fişle bariyer sistemi otomatik olarak açılacak ve çıkışınızı rahatlıkla gerçekleştirebileceksiniz " ifadelerine yer verildi.

Yeni uygulamayla birlikte ziyaretçilerin hem uzun süre beklemesinin önüne geçilmesi hem de ödeme sürecinin daha pratik hale getirilmesi amaçlanıyor. - BİLECİK