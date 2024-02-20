Üye Girişi
Haberler

Bilecik Gölpazarı'nda Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi

Güncelleme:

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gazi Mihal İlkokulu'nda düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na Kaymakam Alparslan Sözen katıldı. Kaymakam Sözen, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na katıldı.

Gölpazarı Gazi Mihal İlkokulu'nda öğrenciler arasında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na Kaymakam Sözen katılım gösterdi. Miniklerin tatlı rekabeti arasında gerçekleşen turnuvayı Kaymakam Sözen büyük bir dikkatle takip etti. Kaymakam Sözen, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Bilecik Etkinlik Eğitim Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title