Bilecik Gölpazarı'nda Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gazi Mihal İlkokulu'nda düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na Kaymakam Alparslan Sözen katıldı. Kaymakam Sözen, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.
Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na katıldı.
Gölpazarı Gazi Mihal İlkokulu'nda öğrenciler arasında düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na Kaymakam Sözen katılım gösterdi. Miniklerin tatlı rekabeti arasında gerçekleşen turnuvayı Kaymakam Sözen büyük bir dikkatle takip etti. Kaymakam Sözen, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi. - BİLECİK