Biga'da 'Hanımeli El İşi Fuarı' Açıldı

Biga'da 'Hanımeli El İşi Fuarı' Açıldı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen 'Hanımeli El İşi Fuarı', Kaymakam Ercan Kayabaşı'nın katılımıyla açıldı. Kadın girişimcilerin el işi ürünleri sergilendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen "Hanımeli El İşi Fuarı"nın açılışı, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Biga ilçesi Şehir Parkında "Hanımeli El İşi Fuarı" düzenlendi. Kadın girişimcilerin üretmiş olduğu el işi ürünler fuarda sergilendi. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, fuarın açılışını gerçekleştirdikten sonra standları ziyaret ederek ürünleri yerinde inceledi. Ortaya çıkan el emeği göz nuru çalışmalardan dolayı kadın girişimcileri tebrik eden Kaymakam Kayabaşı fuarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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