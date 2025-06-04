Bıçakçıların Bayram Yoğunluğu Artıyor

Bıçakçıların Bayram Yoğunluğu Artıyor
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Bıçakçıların Bayram Yoğunluğu Artıyor
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Kurban Bayramı öncesi bıçak satıcılarının işlerinde gözle görülür bir artış yaşanırken, vatandaşlar yeni bıçak almak yerine eski bıçaklarını bilettikleri belirtiliyor.

Bıçakçıların yoğun bayram mesaisi devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak satıcılarında yoğunluk yaşanmaya başlarken, vatandaşların geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni bıçak almak yerine eski bıçaklarını bilettikleri belirtildi.

Kurban Bayramına 2 gün kala bıçakçı esnaflarının dükkanları dolup taşmaya başladı. Bolvadin ilçesinde yaklaşık 30 yıldan bu yana baba mesleğini devam ettiren bıçak satıcısı Habib Akay, bayramın yaklaşmasıyla işlerinde gözle görülür artışlar yaşandığını ifade etti. Akay, müşterilerin yeni bıçaklar yerine daha çok eski bıçaklarını bilettiklerini kaydederek, "Bayrama sayılı günler kala işlerimizi arttı. Günlük yaklaşık bin 500 bıçak ve 500'e yakın satır ya da balta gibi kurban etini parçalamada kullanılan malzemeleri biliyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olmaları için bıçak bilme işlerini son güne bırakmasınlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Yerel
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