Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda Batan Gemi Sökülmeye Devam Ediyor

İstanbul Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda 28 gün önce batan AMNAH isimli konteyner gemisi sualtında kesilerek sökülmeye devam ediliyor.

Ambarlı Limanı'nda gece saatlerinde iddiaya göre yanlış yükleme sonucu dengesi bozulan ve batan AMNAH isimli gemi dalgıçlar tarafından su altında kesiliyor. Söküm işlemlerinde 4 dalgıç farklı noktalarda gemiyi sualtında keserek daha küçük parçalar haline getiriyor. Daha sonra batan geminin çevresine getirilen vinçler ile geminin parçaları karaya çıkartılacak. Havadan çekilen görüntülerde sualtında kesim yapan dalgıçların olduğu noktalar hava kabarcıkları ile anlaşılıyor. Limanda geminin battığı bölgedeki konteyner vinçleri başka bir bölgeye götürülerek batan geminin parçalarını almak için özel vinçler getirildi. Hem karada hem deniz üzerindeki bir platformda olan vinçler geminin parçalarını almak için beklediği görülüyor. Gemi battığı sırada sadece bir personelin yaralandı. Ayrıca geminin yağ ve yakıtının dağılmaması için yüzer bariyerlerle çevresi sarıldı. Ayrıca limanın diğer kısımlarında gemi yükleme operasyonlarının devam ediyor. - İSTANBUL