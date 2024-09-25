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Besni'de Antepfıstığı ve Badem Hasat Etkinliği Düzenlendi

Besni'de Antepfıstığı ve Badem Hasat Etkinliği Düzenlendi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Yayıklı köyünde düzenlenen etkinliğe vali ve milletvekilleri katılarak çiftçilere destek verdi. Protokol üyeleri hasat yaparken, öğrencilere çanta dağıtımı da gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Antepfıstığı ve badem hasat etkinliği düzenlendi.

Besni ilçesine bağlı Yayıklı köyünde Antepfıstığı ve badem hasat etkinliği düzenlendi etkinliğe Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kurum amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Protokol üyeleri hasat yapan çiftçilere kolaylıklar dileyerek onlarla birlikte hasat yaptı. Protokol üyeleri aynı zamanda çiftçilerden ürünün verimleri hakkında da bilgiler aldı. Etkinlik sonrası Yayıklı köyü öğrencilerine İPARD program tanıtım için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde çanta dağıtımı yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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