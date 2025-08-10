Bergama'da İlk Kadın Kurtarmacı Tarihe Geçti

Bergama'da İlk Kadın Kurtarmacı Tarihe Geçti
Güncelleme:
Emine Şener, Bergama'da düzenlenen teleferik yolcu kurtarma tatbikatını başarıyla tamamlayarak ilçede bu alanda görev yapan ilk kadın kurtarmacı oldu.

Emine Şener, 2017 yılında Alanya Teleferik'in açılışı sürecinde, teleferik operatörlük belgesi almak için Makina Mühendisleri Odası'nın düzenlediği eğitime katıldı. Oda, teleferik operatörlük belgesi vermeye yetkili kuruluş olarak belli sayıda katılımcı olduğunda bu eğitimleri açıyor.

O yıl, Alanya Teleferik'in açılışı öncesinde yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığı için düzenlenen kursa başvuran Şener, sınavı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Tatbikatta gösterilen başarı

Bergama'daki tatbikatta, muhtemel arıza veya acil durumlarda yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi senaryosu uygulandı. Emine Şener'in gösterdiği performans, hem teknik yeterlilik hem de kadınların zorlu operasyon alanlarındaki varlığını göstermesi bakımından dikkat çekti. - İZMİR

