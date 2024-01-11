Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Gazetecilerle Buluştu

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle Bergamalı gazetecilerle buluştu.

Buluşmada, gazetecilik mesleğini her şart altında gerçekleştiren gazetecilerle son 5 yılın değerlendirmeleri yapıldı. Basın mensuplarının dertlerini dinleyen, sorunları çözüme kavuşturan Başkan Koştu, haberciliği özveri bir şekilde yerine getiren, kamuoyunu bilgilendiren basın çalışanlarına teşekkür etti.

Göreve geldikten sonra 2 yıllık pandemi dönemi olmasına rağmen projelerin bir bir hayata geçtiğini belirten Hakan Koştu; "Belediyecilik hizmetlerinin günlük akışı dışında 30'dan fazla büyük projeyi bu zamana sığdırdık. İzmir'in ilk millet bahçesi Bergama Millet Bahçesi, Bergamalı hemşerilerimizin ve bölgemizin nefes aldığı Zeytinpark, geçmişin geleceğe taşınması için Selinos Antik Kanal Projesi ve Tabakhane ve Çırçır Fabrikası'nın restorasyonu hayata geçti. Esnaf Çarşısı, Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge ile Bergama sanayi ve ticaretin şehri de olmaya başladı. Öğrenci yurdu ile ilçemizdeki iki üniversitenin öğrencilerinin barınma sorununu çözdük. TOKİ konutları ile 500 haneyi evine kavuşturduk, 1000 tane haneyi daha evlerine kavuşturacağız. Güneş enerji santrali ile belediyemize gelir sağladık ve önümüzdeki dönemde bunu artırmak için çalışmalara başladık. Diş hastanesi ile bölgemizin eksiğini tamamlıyoruz. Spor tesisleri, öğrenciler için kurslar ve diğer faaliyetlerimizi basın emekçilerimizin de görmesi, haberleştirmesi bizim için çok değerliydi. Bergama'nın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini kamuoyuna aktaran ve çözüm önerileri de sunan değerli gazetecilerimizin; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrardan tebrik ediyor, 5 yıldır tüm projelere yanımızda olan basın emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR