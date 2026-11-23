Belçika'da yaşanan ekonomik kriz ve hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto için yapılan genel grev nedeniyle 07.00 ile 21.00 saatleri arasında tüm uçuşlar iptal edilirken, toplu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Belçika'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı başlatılan bir günlük grev nedeniyle kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, uçuşlar iptal edildi. Ülkenin önde gelen sendikaları olan sosyalist sendika FGTB ve Yeşiller olarak bilinen SCS, söz konusu politikaları protesto etmek üzere hükümete karşı 11'nci kez genel greve gitti. Başkent Brüksel'de toplanan göstericiler, hükümeti bütçe açığını çalışanın sırtından kapatma politikasını değiştirmeye çağırdı. Belçika hava sahasından sorumlu Skeyes çalışanlarının da greve katılması nedeniyle 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hiçbir uçuş yapılmadı. Ülke genelinde toplu ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşandı.

Brüksel'de sabah saatlerinde özellikle Frankofon kesiminden gelen göstericiler, merkez anayollarda yasal izin kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi. Sol siyasi partilerin de destek verdiği yürüyüşte, çalışanlar, emekliler ve farklı sektörlerde yapılan kamu kesintileri protesto edildi. Ülkede özellikle dar gelirli insanların giderek daha fazla kemer sıktığı belirtilerek, milyonerlerin daha fazla yük alması gerektiği çağrısı yapıldı. Grev nedeniyle başkent Brüksel'de gündelik yaşam tamamen durdu. Gösteriler öğle saatlerinde Midi tren garı civarında sonlandı. Basında yer alan farklı haberlere göre protesto yürüyüşüne 50 bin ila 70 bin kişinin katıldığı aktarıldı.

Siyah giyimli gruplar ortaya çıktı

Sendikaların hükümeti protesto eden yürüyüşü sona erdiği sıralarda polisle çatışan bazı gruplar yeniden Midi tren garı etrafında toplandı. Bu gurupların bir aracı ateşe verdiği ve olay yerine intikal eden polislere taş ve cam şişelerle saldırdıkları bildirildi. Gruba TOMA araçları ve göz yaşatıcı biber gazıyla müdahale eden polisin göstericileri dağıtmaya çalıştığı ancak göstericilerin her seferinde farklı sokaklardan geçerek yeniden toplandıkları bildirildi. Bu şekilde öğleden sonra devam eden olaylara ilişkin herhangi bir gözaltı ya da yaralanan polis sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Hükümette hala çözüm yok

Öte yandan, bütçe açığı için 10 milyar euroluk kaynak bulmaya çalışan ve bunu kamu desteklerini keserek yapmayı öngören Başbakan Bart de Wever bir kez daha Belçika Kralı Philippe ile görüştü. Görüşmede henüz bir anlaşma sağlanamadığını bildiren Başbakan'a Kral'ın görüşmelere devam etme yetkisini uzattığı bildirildi. Belçika Kraliyet makamlarından bu sabah görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, hükümete herhangi bir zaman sınırlaması getirilmemesi dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı