Karadeniz yolunda bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Çorum-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Karadeniz yönüne giden araçlar nedeniyle kuyruklar meydana gelirken, ekipler denetimleri artırdı. Yoğunluk dronla görüntülendi.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, Karadeniz Bölgesi'nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Çorum-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Bayramı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte güzergahta araç hareketliliği arttı. Özellikle Karadeniz yönüne ilerleyen sürücüler nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı kara yolunda ekipler de denetimlerini artırdı. Güzergah üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, araçların oluşturduğu yoğunluk dronla havadan görüntülendi. - ÇORUM