Çorum'da yollarda bayram dönüşü yoğunluğu

Güncelleme:
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Karadeniz'in önemli geçiş noktalarından Çorum'da D100 Karayolu ve Zile-Ankara yolu güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte, Karadeniz'in önemli geçiş noktalarından Çorum'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatil sürecini memleketlerinde ve çeşitli tatil beldelerinde tamamlayan vatandaşlar, bayramın son gününde dönüş için yola çıktı. Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'ne Çorum'da da yollarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Çorum il merkezindeki güzergahlar, D100 Karayolu Osmancık ve Alaca ilçesindeki Zile-Ankara yolu güzergahında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Çorum'da yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kentte, trafik ekipleri ise kazaların önlenmesi ve trafik akışının rahatlatılması için denetimlerini sürdürüyor.

"Dikkatli ve yavaş gitmek lazım"

Ailesiyle birlikte Samsun'un Çarşamba ilçesinden Ankara'ya giden Ferhat Yılmaz Özhan, "Samsun'dan Ankara'ya gidiyorduk. Çok fazla trafik vardı. Dikkatli ve yavaş gitmek lazım. Ayrıca kurallara da uymamız gerekiyor" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
