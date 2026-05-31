Bayram tatilinin bitmesiyle Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

Bugün itibariyle biten 9 günlük bayram tatilinin dönüş yoğunluğu başladı. Sabah saatlerinden itibaren yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı