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Baykar'ın deprem konutları depremzedeleri memnun etti

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Baykar, Adıyaman'da yaptığı deprem konutlarına yerleşmeye başlayan depremzedelerin memnuniyetini kazandı. Evlerin kaliteli ve güzel yapıldığını ifade eden depremzedeler, Baykar'a teşekkür etti.

Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli kuruluşlarından birisi olan Baykar'ın Adıyaman'da yaptığı deprem konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı. Evini teslim alarak yerleşmeye başlayan depremzedeler, Baykar'ın yaptığı konutları çok beğendiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Baykar, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bin 12 adet konut inşaatına başladı. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde yapımı süren 349 konut ise tamamlanarak hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Taşınma telaşında olan hak sahipleri dairelerini temizlerken diğer taraftan da konutların bahçe düzenlemesinde de sona gelindi. Anahtarlarını alan depremzedeler evlerine taşınmaya başladı.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Evini teslim alarak yerleşmeye başlayan Ertuğrul Turan, "Burada büyük bir acı yaşadık. Kısa bir süre içerisinde tabi devletimizden Allah razı olsun, bu konutları yaptı. Kolay değil büyük bir emek gerektiriyordu. Devlet ve halk iş birliği içerisinde olunca kısa süre içerisinde yapıldı. Gerçekten de güzel yapılmış. Bizler gayet memnunuz ve kolay değil toparlanma sürecindeyiz. Buradaki yetkililerde baya yardımcı oluyorlar bizlere" dedi.

"Baykar gerçekten güzel bir emek vermiş, kaliteli yapmışlar"

Konutları yapan Baykar'a teşekkür eden Turan, "Baykar gerçekten güzel bir emek vermiş, kaliteli yapmışlar. Abartısız bir şekilde söylüyorum gerçekten çok güzel yapmışlar Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

"Evlerimizi teslim aldık ve evler çok güzel"

Hak sahiplerinden Engin Berk, "Evlerimizi teslim aldık ve evler çok güzel. Allah razı olsun Bayraktar'dan. Çok güzel, çok temiz ve sağlam evler yapmışlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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