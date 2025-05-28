Bayburt'ta Yüzde 70 Devlet Destekli Tarhun Fidesi Dağıtımı Başlıyor

Bayburt'ta Yüzde 70 Devlet Destekli Tarhun Fidesi Dağıtımı Başlıyor
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Bayburt'ta organik tarımı geliştirmek amacıyla yüzde 70 devlet katkılı sertifikalı tarhun fidesi dağıtımı yapılacak. Vatandaşların başvurularını il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerekiyor.

Bayburt'ta yüzde 70 devlet katkılı, sertifikalı tarhun fidesi dağıtımı yapılacak. Devlet destekli projeden faydalanmak isteyen vatandaşların il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmaları istendi.

Bayburt'ta organik tarımı geliştirmek ve tıbbi aromatik bitkilerin potansiyelini artırmak amacıyla yüzde 70 devlet katkılı, yüzde 30 ise çiftçi ödemeli sertifikalı tarhun fidesi dağıtılacak. Doğu Karadeniz Projesi(DOKAP) tarafından finanse edilen projede, tıbbi ve aromatik bitki üretiminin artırılması amaçlanıyor. Projeden faydalanmak isteyenler, başvurularını il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapabilecekler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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