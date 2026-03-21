Bayburt'ta yüzde 50 hibeli bezelye tohumu desteğinde başvurular 23 Mart'ta başlıyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere bezelye tohumu desteği verecek. Başvurular 23 Mart'ta başlayacak ve 27 Mart'ta sona erecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli bezelye tohumu desteği verileceğini duyurdu. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler için başvurular 23 Mart'ta başlayacak.

Başvuruların 27 Mart'ta sona ereceği belirtilen açıklamada, hibe destekli bezelye tohumu dağıtımına ilişkin müracaatların Tarım Kredi Kooperatifinde alınacağı bildirildi. Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları istendi.

Destek başvurusunda bulunacak üreticilerde, 2026 ÇKS sistemine kayıtlı olma ve üretim yapılan ilçe ya da köyde ikamet etme şartı aranacağı belirtildi. Ayrıca desteklemenin en az 5 dekar, en fazla 50 dekar alan için uygulanacağı ifade edildi.

Uygulamayla tarım arazilerinin daha verimli değerlendirilmesi ve Bayburt'ta bezelye üretiminin desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
