Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Bayburt merkezde başlayan sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasının ardından Aydıntepe ilçesinde de aşı çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşan sonbahar dönemi öncesi hayvan sağlığını korumak ve verim kayıplarını önlemek amacıyla Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından çalışmalara başlandı. Aşılama çalışmaları öncesi dezenfeksiyon işlemleri tamamlanarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşıları veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamaması ve hayvan sağlığının korunması için başlatılan aşılama faaliyetlerinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan Bayburt merkezde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince aşılama çalışmaları sürdürülüyor. - BAYBURT