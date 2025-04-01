Bayburt'ta Ramazan Bayramı Ciritle Uğurlandı

Bayburt'ta bayrama özel cirit: Ramazan Bayramı ciritle uğurlandı

BAYBURT - Bayburt'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla cirit müsabakası düzenlenerek, iki farklı atlı spor kulübü yağmur ve dolu yağışı altında cirit oynadı. 'Bayram Ciridi' adı altında oynanan müsabaka, renkli görüntülere sahne olurken, Ramazan Bayramı ciritle uğurlandı.

Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü tarafından 'Bayram Ciridi' organize edildi. Cirit sahasında düzenlenen müsabakada, kulüplerin oyuncuları yağmur, çamur demeden atları dörtnala sürerek ata sporu ciridi centilmence oynayıp, sergilediler. Cirit sahasını dolduran seyirciler ise, oyunculara tezahüratlarda bulunarak, kulüplere desteklerini verdiler.

"Yağmur, dolu, bayram fark etmez yeter ki cirit olsun"

Cirit sevdalısı Bayram Yılmaz, mübarek Ramazan Bayramını cirit gösterisiyle uğurladıklarını söyledi. Yağmur, çamur dinlemeden sahada yerlerini aldıklarını belirten Yılmaz, "Bayram günü dolu yağışı altında cirit izliyoruz. Doluymuş, yağmurmuş, bayrammış bizim için fark etmez yeter ki at olsun, cirit olsun biz her zaman varız. Cirit severlerin bayram uğurlaması ciritle oluyor. Bayram ciridiyle başladık, bayramı ciritle bitirip, mübarek Ramazan Bayramımıza veda ediyoruz" dedi.

"Bir nevi bayramı ciritle uğurluyoruz"

Uzun yıllar at binerek, ata sporu ciridi yaşatan 70 yaşındaki eski sporcu Resul Tokay, oyuncuların yağmurlu havada cirit oynadığını, seyircilerin de onları yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Bir nevi bayramı ciritle uğurluyoruz, en güzel şey cirit. Bizim ata sporumuz, o yüzden ciritle bayramı uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizler bayramı bu şekilde kutluyoruz"

Cirit sporunun eski sporcusu Kamil Altıparmak, Bayburt'ta bayramlarda, düğünlerde, eğlencelerde cirit oynandığını vurguladı. Bayramı bu şekilde kutladıklarını aktaran Altıparmak, "Bayramlarda, seyranlarda cirit oynuyoruz. Bizim için şenlik oluyor. Centilmence bir oyun oynanıyor, bu şekilde bayramı yolcu ediyoruz, bayramımızı böyle kutluyoruz" şeklinde konuştu.