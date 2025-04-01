Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına olay yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı

İmamoğlu protestolarına olay yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı
Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama
Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı! 63 öğrenciye burs

Hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı: Babasını kaybetmiş 50 çocuğa...

Bayburt'ta Ramazan Bayramı Ciritle Uğurlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta iki atlı spor kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen cirit müsabakası ile bayramı hareketli bir şekilde uğurladı. Yağmur ve dolu altında gerçekleştirilen etkinlikte seyirciler de oyunculara destek verdi.

Bayburt'ta bayrama özel cirit: Ramazan Bayramı ciritle uğurlandı

BAYBURT - Bayburt'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla cirit müsabakası düzenlenerek, iki farklı atlı spor kulübü yağmur ve dolu yağışı altında cirit oynadı. 'Bayram Ciridi' adı altında oynanan müsabaka, renkli görüntülere sahne olurken, Ramazan Bayramı ciritle uğurlandı.

Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü tarafından 'Bayram Ciridi' organize edildi. Cirit sahasında düzenlenen müsabakada, kulüplerin oyuncuları yağmur, çamur demeden atları dörtnala sürerek ata sporu ciridi centilmence oynayıp, sergilediler. Cirit sahasını dolduran seyirciler ise, oyunculara tezahüratlarda bulunarak, kulüplere desteklerini verdiler.

"Yağmur, dolu, bayram fark etmez yeter ki cirit olsun"

Cirit sevdalısı Bayram Yılmaz, mübarek Ramazan Bayramını cirit gösterisiyle uğurladıklarını söyledi. Yağmur, çamur dinlemeden sahada yerlerini aldıklarını belirten Yılmaz, "Bayram günü dolu yağışı altında cirit izliyoruz. Doluymuş, yağmurmuş, bayrammış bizim için fark etmez yeter ki at olsun, cirit olsun biz her zaman varız. Cirit severlerin bayram uğurlaması ciritle oluyor. Bayram ciridiyle başladık, bayramı ciritle bitirip, mübarek Ramazan Bayramımıza veda ediyoruz" dedi.

"Bir nevi bayramı ciritle uğurluyoruz"

Uzun yıllar at binerek, ata sporu ciridi yaşatan 70 yaşındaki eski sporcu Resul Tokay, oyuncuların yağmurlu havada cirit oynadığını, seyircilerin de onları yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Bir nevi bayramı ciritle uğurluyoruz, en güzel şey cirit. Bizim ata sporumuz, o yüzden ciritle bayramı uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizler bayramı bu şekilde kutluyoruz"

Cirit sporunun eski sporcusu Kamil Altıparmak, Bayburt'ta bayramlarda, düğünlerde, eğlencelerde cirit oynandığını vurguladı. Bayramı bu şekilde kutladıklarını aktaran Altıparmak, "Bayramlarda, seyranlarda cirit oynuyoruz. Bizim için şenlik oluyor. Centilmence bir oyun oynanıyor, bu şekilde bayramı yolcu ediyoruz, bayramımızı böyle kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Bayburt'ta Ramazan Bayramı Ciritle Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.