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Bayburt'ta PVC kapı ve pencere üreticilerine denetim

Bayburt'ta PVC kapı ve pencere üreticilerine denetim
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Bayburt'ta PVC kapı ve pencere üretimi yapan işletmelere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapıldı. Denetimlerde ürünlerin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğu incelendi.

Bayburt'ta PVC kapı ve pencere üretimi yapan işletmelere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirildi.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılan denetimlerde, ürünlerin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğu incelendi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kontrollerde, il genelinde faaliyet gösteren PVC kapı ve pencere üreticilerinin mevzuata uygun üretim yapıp yapmadığı denetlendi.

Denetimlerde, piyasaya sunulan ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğu, güvenli kullanıma elverişli olup olmadığı ve kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığı değerlendirildi.

Vatandaşların güvenli ürünlere ulaşması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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