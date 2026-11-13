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Bayburt'ta öğretmenler için okçuluk ve dart turnuvası finalle tamamlandı

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Bayburt'ta öğretmenler için okçuluk ve dart turnuvası finalle tamamlandı
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Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen geleneksel okçuluk ve dart turnuvaları final müsabakalarının ardından tamamlandı. Farklı branşlardan öğretmenlerin katıldığı turnuvalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta düzenlenen geleneksel okçuluk ve dart turnuvaları, final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Farklı branş öğretmenlerinin katıldığı turnuvalarda, kıyasıya rekabetin yanında dostluk ve dayanışma da ön plana çıktı. Turnuvalarda mücadele eden öğretmenler, hem sportif becerilerini sergiledi hem de keyifli vakit geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da final karşılaşmalarını takip etti. Müsabakaların ardından derece elde eden öğretmenlere madalyaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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