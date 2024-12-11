Bayburt’ta İl Ekonomi Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Ekonomi Toplantısı yapıldı.

Bayburt'un ekonomik durumu, mevcut potansiyeli ve devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının masaya yatırıldığı İl Ekonomi Toplantısında konuşan Vali Eldivan, kentte üretim ve istihdamın daha da arttırılması için yürütülen çalışmaların her alanda sürdürüldüğünü belirterek bu çalışmaların başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT