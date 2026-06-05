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Bayburt'taki DSİ çalışmaları toplantıda değerlendirildi

Bayburt'taki DSİ çalışmaları toplantıda değerlendirildi
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DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek kentteki baraj, gölet ve sulama projelerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Toplantıda tarımsal üretime katkı sağlayacak su kaynakları ve yatırımlar ele alındı.

Bayburt'ta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen baraj, gölet ve sulama projeleri ile sahadaki çalışmaların son durumu ele alındı.

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek kent genelinde devam eden çalışmalar hakkında Şube Müdürü Muhammer Adanur bilgi aldı.

Toplantıda, Bayburt'ta tarımsal üretime katkı sağlaması planlanan sulama projeleri, su kaynaklarının etkin kullanımı, baraj ve gölet çalışmaları ile devam eden iş süreçleri görüşüldü.

Kentteki yatırımların mevcut durumu ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıya, Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Faruk Bilici ile mühendis personel katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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